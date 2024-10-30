Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы взорвать мосты через Днепр, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. Запись выступления опубликована на его YouTube-канале.

Меркурис считает, что украинцы сами могут подорвать мосты, чтобы не рисковать потерять часть Запорожья, которая находится на правом берегу Днепра.

Аналитик добавил, что подобное развитие событий помешает российской стороне форсировать реку. Для украинских военных подрыв мостов может обернуться психологическим ударом, ведь это отрежет их от снабжения подразделений ВСУ к востоку от Днепра.

26 октября сообщалось, что расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» сумел поразить западное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

По данным Министерства обороны РФ, разведка с помощью беспилотника выявила в глубине территории, которая контролируется ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие с находившимся рядом расчетом.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.