Российские военные постепенно окружают Курахово в Донецкой Народной Республике с юго-запада, оставляя украинский гарнизон без необходимых боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщает украинский ресурс «Страна.ua».

Согласно информации канала, практически полностью захвачена Ясная Поляна, которая находится всего в 11 километрах от Константинополя, что представляет собой ключевой путь к «дороге жизни» для Курахово.

Вдобавок, российские силы добились успехов на севере и приблизились к Трудовому, располагающемуся в 12 километрах от Курахово.

30 октября также я стало известно, что украинские военнослужащие покинули некоторые позиции в Курахово. Отмечается, что группировка ВСУ в городе в целом находится «не в лучшем положении», из-за чего бойцам приходится покидать позиции, оставляя раненых сослуживцев и оружие.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что после взятия населенного пункта Селидово у российских военных появилась возможность зайти в тыл подразделениям ВСУ в Курахово.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.