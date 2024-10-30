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Российская армия окружает Курахово, оставляя противника без снабжения

«Страна.ua»: ВС РФ обходят Курахово с юго-запада, перерезая коммуникации ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные постепенно окружают Курахово в Донецкой Народной Республике с юго-запада, оставляя украинский гарнизон без необходимых боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщает украинский ресурс «Страна.ua».

Согласно информации канала, практически полностью захвачена Ясная Поляна, которая находится всего в 11 километрах от Константинополя, что представляет собой ключевой путь к «дороге жизни» для Курахово.

Вдобавок, российские силы добились успехов на севере и приблизились к Трудовому, располагающемуся в 12 километрах от Курахово.

30 октября также я стало известно, что украинские военнослужащие покинули некоторые позиции в Курахово. Отмечается, что группировка ВСУ в городе в целом находится «не в лучшем положении», из-за чего бойцам приходится покидать позиции, оставляя раненых сослуживцев и оружие.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что после взятия населенного пункта Селидово у российских военных появилась возможность зайти в тыл подразделениям ВСУ в Курахово.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.

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