Глава одного из районов Курской области сообщил, что райцентр атакуют дроны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают взрывные устройства на гражданские машины в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Зайцев.

В частности, он отметил, что в районе наблюдается высокая активность квадрокоптеров противника. По его словам, пострадало несколько мирных жителей. Зайцев призвал воздержаться от поездок в район.

Этим утром в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над воздушным пространством России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА на жилой дом пострадала женщина.