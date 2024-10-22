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Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: жительница села Бехлевка ранена при атаке БПЛА

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) село Бехлевка в Белгородской области. В результате пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атак со стороны ВСУ пострадали еще три населенных пункта», — написал губернатор.

По его словам, женщину, раненную в результате атаки дрона на жилой дом в Бехлевке, бригада скорой медицинской помощи доставила в местную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения затылка и правого бедра.

Гладков добавил, что в селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника в частном домовладении повреждена крыша и остекление.
В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

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