Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) село Бехлевка в Белгородской области. В результате пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атак со стороны ВСУ пострадали еще три населенных пункта», — написал губернатор.

По его словам, женщину, раненную в результате атаки дрона на жилой дом в Бехлевке, бригада скорой медицинской помощи доставила в местную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения затылка и правого бедра.

Гладков добавил, что в селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника в частном домовладении повреждена крыша и остекление.

В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.