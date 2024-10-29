Российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на Донецком направлении на десяти участках. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе перехваченных данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. С района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления ВС РФ», — заявил Марочко.

Он добавил, что также российские войска ведут наступление в районе Клещеевки и Курдюмовки, где ВС РФ атакуют украинские позиции на шести направлениях.

До этого военный эксперт Марочко заявил, что Вооруженные силы России ведут бои за несколько населенных пунктов в Луганской народной республике.

Он уточнил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) усилили удары по украинским позициям, чтобы затруднить действия группировки украинских вооруженных сил.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.