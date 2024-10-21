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Пленный боец ВСУ заявил о необходимости сменить власть на Украине

РИА Новости: пленный солдат ВСУ заявил о необходимости перемены власти в Киеве

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Kevin Mohatt/Reuters

Действующая украинская власть не справилась с управлением государством, поэтому ее необходимо поменять, заявил в беседе с РИА Новости боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, попавший в плен ВС РФ в Курской области.

По его словам, конфликт на Украине начался с подачи США и европейских стран, которые «сожгли старье» в зоне СВО и обновили свое вооружение.

«Власть [в Киеве] однозначно нужно менять. Они плохо себя, особенно 2023-2024 годы, они себя плохо проявили. Я считаю так», — сказал Озимов.

Он также рассказал, что попал в плен после того, как лишился командира и части сослуживцев. Увидев обстановку на поле боя, мужчина поднял руки вверх и сдался российским бойцам.

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что российские военные взяли в плен украинских разведчиков, похищавших мирных жителей в Курской области. Он добавил, что, судя по найденным у солдат ВСУ видеозаписям, они пытали как гражданских, так и российских военных.

Ранее сообщалось о случае в Курской области, когда солдаты ВС РФ взяли в плен заснувшего в засаде украинского снайпера.

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