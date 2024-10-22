Пехотинец 157-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Горбатко, который сдался в плен на территории Курской области, уличил свое командование в обмане. Об этом передает РИА Новости.

По словам пленного, перед заброской на территорию РФ командование ВСУ внушало ему и его сослуживцам, что это будет легкое задание, которое продлится три дня.

«Но когда туда заехали на позиции, говорят, не переживайте... Вы просто охраняете позицию... Сидите там три дня, вас вывезут, другие заедут, вас поменяют. Ну вот такая типа служба будет… Оказалось, не так, как рассказывали», — сказал Горбатко.

Он рассказал, что украинским пехотинцам пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнем российской армии, а сдался он потому, что автомат заклинило.

Накануне пленный боец ВСУ Александр Ковбасюк сообщил, что украинских военных бросают на позиции «как собак», а потом не реагируют на просьбы обеспечить эвакуацию. По его словам, он был вынужден удерживать позицию вместе с тремя сослуживцами. В определенный момент Ковбасюк хотел сбежать, однако ему пришлось сдаться в плен. Он отметил, что многие солдаты сбегали, бросив позиции.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о необходимости сменить власть на Украине.