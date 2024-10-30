ТАСС узнал о присутствии военных ВСУ на полигонах в Великобритании

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются на полигонах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС, опубликовав видео с украинскими бойцами.

На представленных кадрах военные ВСУ покидают полигон после прохождения обучающего курса. Автобус с бойцами провожают инструкторы из Румынии, Финляндии и Британии.

Пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов рассказал ТАСС, что инструкторы по меньшей мере восьми стран НАТО проводят тренировки с украинскими военнослужащими на британских полигонах.

23 октября заместитель главы британского министерства обороны Люк Поллард сообщил, что Соединенное Королевство завершило обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16. Поллард анонсировал, что скоро эти пилоты начнут летать на переданных Украине истребителях.

6 октября глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс отмечал, что Киев получил первые из 24 обещанных голландских истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Британия обсуждает планы отправки военных на Украину.