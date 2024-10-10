Военное командование и политическое руководство Великобритании обсуждают план по отправке инструкторов для обучения ВСУ на запад Украины. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, речь идет о небольшой группе британских военных, которые будут проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев в украинскую армию перед их отправкой на линию боевого соприкосновения.

По данным источников The Times в Британии и на Украине, такой подход поможет сократить издержки, в том числе материальные, связанные с обучением солдат ВСУ на территории Соединенного Королевства.

«Там мы могли бы делать это быстрее, и это делалось бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных районах, где риск был бы минимален», — заявил собеседник газеты в военных кругах Британии.

В свою очередь источник The Times из Украины считает, что отправка инструкторов станет «сильным сдерживающим фактором» для Москвы и примером для других стран НАТО».

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

Ранее профессор предупредил об опасных действиях НАТО на фоне неудач ВСУ.