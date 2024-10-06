Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, написал в соцсети X министр обороны страны Рубен Брекелман.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что остальные из 24 обещанных истребителей прибудут в республику в ближайшие месяцы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце сентября Брекелманс сообщал, что обсудил с послом США Шефали Раздан Дуггал поддержку Украины поставками истребителей F-16. В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия. Тогда он отказался разглашать, сколько именно истребителей было поставлено в зону конфликта и где они находятся, чтобы «не делать Россию умнее, чем она есть сейчас».

Ранее в минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16.