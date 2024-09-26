Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру

Соединенные Штаты являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов, заявил официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган. Его цитирует РИА Новости.

«Всем известно, что США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов. <...> Разыгрывание «китайской карты» не может решить собственные проблемы США», — сказал Сяоган на брифинге.

По его словам, Штатам следует «правильно» воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между КНР и США, а также приведет к укреплению мира и стабильности.

Представитель китайского минобороны также подчеркнул, что военная политика Пекина носит строго оборонительный характер, поскольку страна стремится построить «мир во всем мире».

23 сентября президент США Джо Байден заявил, что Пекин «продолжает вести себя агрессивно» в Южно-Китайском море. По его словам, КНР также проверяет американские власти Восточно-Китайском море. Помимо этого, глава Белого дома упомянул Южный Китай, Южную Азию и Тайваньский пролив.

Ранее в Китае назвали цель совместных учений с Россией.