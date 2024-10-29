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Стало известно, как одно решение Байдена ошеломило Зеленского

NYT: решение Байдена не разрешать бить вглубь России ошеломило Зеленского

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Leah Millis/Reuters

Решение Соединенных Штатов не разрешать Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время визита в Вашингтон ошеломило Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, власти Украины не смогли предоставить необходимых аргументов, чтобы получить от США одобрение на удары вглубь российской территории. Так, составленный Киевом список целей значительно превышает число ракет, которые союзники могли бы поставить ВСУ, говорится в тексте.

«Зеленский был ошеломлен тем, что президент Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и системы противоракетной обороны ATACMS», — рассказал собеседник газеты.

Как пишет NYT, в офисе Зеленского фактически признали его обескураженность, поскольку советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин указывал, что Киев неоднократно объяснял необходимость разрешения на применение дальнобойного оружия.

Кроме того, неназванные американские чиновники в разговоре с газетой также назвали «план победы» Зеленского как нереалистичный и «полностью зависящий» от помощи Запада.

Ранее в США призвали взять Украину в НАТО и ввести бесполетную зону.

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