Израиль нанес удар по крупному иранскому ракетному заводу

Израиль 26 октября нанес удар по ряду важных объектов Ирана, в том числе по космическому центру, который использовался для производства баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

На спутниковых снимках, сделанных в марте и 26 октября, видны последствия атаки на космический центр Шахруд в провинции Семнан, который принадлежит Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, который следит за этим центром с 2017 года, рассказал, что он использовался для создания твердотопливных ракетных двигателей, которые могут применяться в космической технике, но также широко применяются в баллистических ракетах.

По его мнению, объект КСИР использовался для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть использованы для атаки на Израиль. Сравнивая снимки, он заявил, что Израиль «бомбардировал центральное здание, которое было связано с производством твердотопливных ракет».

Хинц добавил, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, но «весьма эффективными».

Издание Sky News Arabia писало, что Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала после последней израильской атаки.

Ранее сообщалось, что Иран резко увеличит военный бюджет после атаки Израиля.