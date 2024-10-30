В Ростовской области сбили семь дронов

Силы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Василия Голубева.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — рассказал чиновник.

До этого было известно лишь о четырех сбитых дронах и сообщалось, что боевая работа по встрече налета продолжалась.

Также ночью ВСУ атаковали Смоленск тремя дронами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

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