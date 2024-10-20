Российские военные уничтожили украинскую ДРГ в курском приграничье

Военные Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая попыталась прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, диверсанты действовали вместе с подразделениями украинских сил специальных операций (ССО). Российские бойцы вовремя заметили их попытки прорвать границу и пресекли их. В результате диверсанты были уничтожены, остатки их группы — отступили, оставив бронетранспортер.

15 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские артиллеристы не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе вторгнуться на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

Он уточнил, что группа украинских диверсантов была выявлена в ночное время в лесу юго-западнее населенного пункта Шепиловка, они пытались проникнуть на территорию, которая находится под контролем российской армии.

Российские артиллеристы не позволили диверсантам осуществить задуманное, рассказал Марочко.

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