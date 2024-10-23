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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили в районе Новошахтинска четыре дрона

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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в районе города Новошахтинска в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, дроны были сбиты около полуночи. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, заявил чиновник.

Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Противник при помощи БПЛА повредил два спиртзавода. Речь идет о Ефремовском спиртзаводе и спиртзаводе в поселке Лужковский Суворовского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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