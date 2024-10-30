Лондон дополнительно потратит на оборону $3,7 млрд

Великобритания планирует дополнительно выделить на военные нужды 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд). Об этом со ссылкой на министра финансов страны Рейчел Ривс сообщает газета Daily Telegraph.

По информации издания, о выделении дополнительных средств объявят во время бюджетного послания правительства.

Daily Telegraph утверждает, что 400 млн фунтов стерлингов пойдут на 6%-ное повышение окладов военнослужащих. Деньги также будут направлены на восстановление запасов оружия взамен того, что было передано украинской армии. При этом предполагается, что оборонные расходы останутся на нынешнем уровне, составляющим около 2,3% ВВП.

23 октября заместитель главы британского министерства обороны Люк Поллард заявил, что в королевстве завершилось обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16.

17 октября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте.

Ранее Сырский намекнул, что Британия готовит предложения по ударам вглубь России.