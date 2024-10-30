«Хезболла» подбила еще один танк ЦАХАЛ

Шиитское движение «Хезболла» сообщило о ликвидации танка ЦАХАЛ Merkava в Ливане. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале движения.

«В результате вылазки к югу от города Эль-Хиям наши бойцы поразили управляемой ракетой неприятельский танк Merkava», — говорится в публикации.

Сообщается о раненых среди членов экипажа машины.

До этого ЦАХАЛ зафиксировал около 30 запусков снарядов со стороны Ливана по северу страны.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее более половины жителей востока Ливана стали беженцами из-за атак Израиля.