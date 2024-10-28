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Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около 30 запусков снарядов со стороны Ливана по северу страны

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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов, которые выпустил Ливан по северным территориям страны. Об этом сообщила пресс-служба армии.

В частности, речь идет о Западной Галилее и Верхней Галилее, где действовала воздушная тревога. В ведомстве отметили, что часть снарядов перехватили системы ПВО, а другая часть упала на открытой местности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Затем ситуация обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября 2024 года. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее в ХАМАС заявили, что открыты для сделки с Израилем.

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