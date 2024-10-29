ВСУ атаковали автобус в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото обстрелянного автобуса. Приходько уточнил, что украинские солдаты обстреляли пассажирское транспортное средство, которое обслуживало маршрут №2.

Позже мэр Горловки рассказал, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по жилому массиву «Комсомолец» серьезные ранения получил мирный житель. Врачам не удалось его спасти. Приходько добавил, что парень «просто вышел в магазин за продуктами».

27 октября дрон ВСУ атаковал автобус в поселке Химик в Горловке, в результате чего пострадали три мирных жителя. Также мэр Горловки сообщил, что в результате украинских атак в поселке шахты им. Н.А. Изотова нашли суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона.