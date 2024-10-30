Немецкие журналисты показали тайный санитарный поезд ВСУ

Немецкое агентство DW опубликовало ролик с кадрами из секретного санитарного поезда ВСУ. Публикация размещена в Telegram-канале агентства.

«В поезде не только перевозят раненых военных ВСУ в госпитали, но и оказывают медпомощь во время самой эвакуации», — рассказали немецкие журналисты.

Подчеркивается, что секретность поезда связана с его военным назначением. Отмечается, что поезд отличается вместительностью, что позволяет увеличить охват раненых медпомощью в условиях их значительного поступления.

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от Запада наказать РФ за удар по больнице в Киеве.

8 июля в Киеве заявили о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет». Власти Украины в инциденте обвинили Россию, что в Москве назвали провокацией. Как заявили в российском МИД, в здание попал снаряд западного комплекса NASAMS, а Киев пытается использовать трагедию для пропаганды.

Ранее в СВР заявили, что Украина готовит инсценировку российского удара по больнице или детсаду.