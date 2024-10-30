Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкие журналисты показали тайный санитарный поезд ВСУ

DW показало тайный санитарный поезд ВСУ

close
Telegram

Немецкое агентство DW опубликовало ролик с кадрами из секретного санитарного поезда ВСУ. Публикация размещена в Telegram-канале агентства.

«В поезде не только перевозят раненых военных ВСУ в госпитали, но и оказывают медпомощь во время самой эвакуации», — рассказали немецкие журналисты.

Подчеркивается, что секретность поезда связана с его военным назначением. Отмечается, что поезд отличается вместительностью, что позволяет увеличить охват раненых медпомощью в условиях их значительного поступления.

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от Запада наказать РФ за удар по больнице в Киеве.

8 июля в Киеве заявили о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет». Власти Украины в инциденте обвинили Россию, что в Москве назвали провокацией. Как заявили в российском МИД, в здание попал снаряд западного комплекса NASAMS, а Киев пытается использовать трагедию для пропаганды.

Ранее в СВР заявили, что Украина готовит инсценировку российского удара по больнице или детсаду.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами