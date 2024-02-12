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В ДНР создали 30-километровый «царь-поезд» для укрепления линии обороны

«Осведомитель»: в ДНР сконструировали поезд длиной 30 км для защиты от ВСУ

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Depositphotos

Вооруженные силы РФ выстроили неиспользуемые товарные вагоны на железной дороге, которая проходит по находящейся под контролем российских властей части Донецкой народной республики (ДНР). Импровизированный «царь-поезд» имеет длину 30 км и предназначен для защиты от возможных нападений, сообщается в Telegram-канале «Осведомитель» со ссылкой на опубликованные в сети разведывательные данные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации журналистов, конструкция состоит из порядка 2,1 тыс. вагонов разного типа. Она находится на части железной дороги, которая соединяет населенные пункты Еленовку и Волноваху.

В материале отмечается, что состав начали собирать еще летом 2023 года. Он мог бы стать самым длинным поездом в мире, если бы создавался для передвижения или транспортировки товаров. Однако цель этого проекта заключается именно в усилении линии обороны.

«Задумка ясна — препятствие для продвижения ВСУ. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело», — говорится в публикации.

Ранее экс-советник украинского министра обороны сравнил фортификационные сооружения, имеющиеся у ВСУ и ВС РФ.

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