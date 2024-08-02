Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили, что ВСУ перевозят солдат и технику в поезде с зерном

Подпольщик Лебедев: ВСУ перевозят военных и технику в составе поезда с зерном

close
100%
Shutterstock

Украинские военные перевозят солдат и боевую технику в составе грузового поезда с зерном. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что такой факт зафиксировали в городе Фастов Киевской области, передает РИА Новости.

По его словам, на запасных путях стоят вагоны, в которых размещены 11 машин: ПАЗов, ГАЗов и ЗИЛ-131. Часть транспортных средств выкрашена в защитную расцветку.

«Кроме того, в составе поезда <…> два или три вагона «плацкарт» для личного состава», — рассказал Лебедев, уточнив, что все это «прицеплено хвостом» к зерновым вагонам.

Состав прибыл из западной части Украины и может простоять на станции несколько часов, украинские солдаты «неорганизованно бродят» по магазинам на вокзале.

В конце июня подполье сообщило о погрузке военной техники на железнодорожные платформы под Киевом. Лебедев отметил, что украинские военные приезжают на станцию Фастов на автобусах гражданской расцветки. По его словам, было подогнано около десятка платформ.

Ранее в подполье раскрыли, из каких стран больше всего наемников на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами