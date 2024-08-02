Украинские военные перевозят солдат и боевую технику в составе грузового поезда с зерном. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что такой факт зафиксировали в городе Фастов Киевской области, передает РИА Новости.

По его словам, на запасных путях стоят вагоны, в которых размещены 11 машин: ПАЗов, ГАЗов и ЗИЛ-131. Часть транспортных средств выкрашена в защитную расцветку.

«Кроме того, в составе поезда <…> два или три вагона «плацкарт» для личного состава», — рассказал Лебедев, уточнив, что все это «прицеплено хвостом» к зерновым вагонам.

Состав прибыл из западной части Украины и может простоять на станции несколько часов, украинские солдаты «неорганизованно бродят» по магазинам на вокзале.

В конце июня подполье сообщило о погрузке военной техники на железнодорожные платформы под Киевом. Лебедев отметил, что украинские военные приезжают на станцию Фастов на автобусах гражданской расцветки. По его словам, было подогнано около десятка платформ.

Ранее в подполье раскрыли, из каких стран больше всего наемников на Украине.