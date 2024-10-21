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В силовых структурах сообщили о ликвидации наемников из Латинской Америки

ТАСС: за две недели в ДНР уничтожены десятки наемников ВСУ из Латинской Америки

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Oleg Petrasiuk/AP

Российские военные за последние две недели уничтожили несколько десятков наемников из Латинской Америки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным источников агентства, наемников ликвидировали у Часова Яра и на Краснолиманском направлении, где отмечается наибольшая их концентрация.

В силовых структурах уточнили, что места расположения наемников и их позиции фиксируются при помощи средств объективного контроля и радиоперехватов.

20 октября боец группировки войск «Юг» сообщал о ликвидации под Часовым Яром наемника из Колумбии, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого агентство РИА Новости сообщало, что бойцы группировки войск «Юг» перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, которых перебросили в район Часова Яра.

Позже появилось видео, на котором показаны эпизоды деятельности подразделения ВСУ, в состав которого входили испаноязычные наемники. Соответствующие кадры сняты камерой GoPro, которая принадлежала ликвидированному иностранному бойцу.

Ранее фотография помогла распознать наемников в Курской области.

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