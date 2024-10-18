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Названы регионы Украины с наибольшим числом дезертиров

«Инсайдер UA»: на Украине в нескольких регионах выросло дезертирство

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Oleg Petrasiuk/AP

В нескольких регионах Украины выросло число случаев дезертирства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайдер UA».

«Больше всего случаев самовольного оставления части в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Случаев дезертирства — в Запорожской*, Харьковской и Донецкой», — говорится в сообщении.

Накануне издание «Украинская правда» сообщало, что с января по сентябрь 2024 года на Украине зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в 4 раза больше случаев дезертирства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев текущего года было выявлено 35 307 фактов самовольного оставления воинской части и 18 196 случаев дезертирства (17 658 и 7 883 случаев в 2023 году).

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

*Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается его бывший областной центр — город Запорожье.

Ране в Раде назвали две причины дезертирства в украинской армии.

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