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В Верховном суде Украины оценили ситуацию с дезертирством в рядах ВСУ

Глава Верховного суда Украины Кравченко: в ВСУ есть тенденция роста дезертирства

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Pravo

Существенная тенденция к росту дезертирства фиксируется в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил председатель Верховного суда страны Станислав Кравченко. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Журналисты задали специалисту вопрос об увеличении количества правонарушений, связанных с уклонением от службы в армии и дезертирством. Комментируя ситуацию, он назвал текущую ситуацию в ВСУ «угрожающей».

«Значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть», — подчеркнул Кравченко.

При этом председатель Верховного суда Украины отказался раскрывать, сколько случаев дезертирства было зарегистрировано в армии страны к текущему моменту. В то же время он выразил уверенность, что властям следует заняться патриотическим воспитанием граждан Украины и стимулировать людей поступать на военную службу при помощи хорошей заработной платы.

23 октября член украинского парламента Артем Дмитрук заявил, что рядовые солдаты ВСУ сильно демотивированы обстановкой в стране. По мнению депутата, военнослужащие просто не понимают, за что именно они сражаются.

Ранее американские журналисты выяснили, сколько бойцов ВСУ самовольно покинули свои подразделения с начала 2024 года.

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