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NYT выступила с неутешительным заявлением о дезертирствах в ВСУ

NYT: число дезертирств в ВСУ за год увеличилось в два раза

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За год с 2023 года число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось в два раза. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Данные Генеральной прокуратуры Украины показывают, что с января по сентябрь этого года 51 000 солдат самовольно покинули свои подразделения — более чем в два раза больше, чем в 2023 году», - говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, масштабы дезертирства на Украине стали настолько велики, что Рада приняла закон, освобождающий военнослужащих от ответственности, если они дезертируют в первый раз и добровольно возвращаются на службу.

20 октября украинский политик, бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что насильно мобилизованные украинцы на фронте являются «бесполезным балластом». Он отметил, что в бой из 25 человек пойти может лишь один.

По его словам, остальные – это потенциальные дезертиры, а также ребята, которые первыми не выживают в бою.

Ранее Зеленский признал отток молодежи с Украины.

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