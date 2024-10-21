NYT выступила с неутешительным заявлением о дезертирствах в ВСУ

За год с 2023 года число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось в два раза. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Данные Генеральной прокуратуры Украины показывают, что с января по сентябрь этого года 51 000 солдат самовольно покинули свои подразделения — более чем в два раза больше, чем в 2023 году», - говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, масштабы дезертирства на Украине стали настолько велики, что Рада приняла закон, освобождающий военнослужащих от ответственности, если они дезертируют в первый раз и добровольно возвращаются на службу.

20 октября украинский политик, бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что насильно мобилизованные украинцы на фронте являются «бесполезным балластом». Он отметил, что в бой из 25 человек пойти может лишь один.

По его словам, остальные – это потенциальные дезертиры, а также ребята, которые первыми не выживают в бою.

Ранее Зеленский признал отток молодежи с Украины.