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Над Селидово поднят российский флаг

ТАСС: над многоэтажкой в Селидово поднят российский триколор

Над Селидово в Донецкой народной республике поднят российский флаг. Об этом сообщает ТАСС.

На приведенной агентством видеозаписи видно, как военные на крыше девятиэтажного дома убирают с импровизированного флагштока украинский флаг и водружают вместо него российский.

О взятии Селидово стало известно несколькими часами ранее. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» установили над населенным пунктом свой контроль.

Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово. На кадрах видно, как российские солдаты идут вдоль частных домов.

Почти одновременно с этим стало известно о том, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска пробили оборону ВСУ севернее Работино.

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