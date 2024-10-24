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В США призвали взять Украину в НАТО и ввести бесполетную зону

The Hill: Украину нужно взять в НАТО и ввести бесполетную зону как сигнал русским

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украину «морально правильно» пригласить в НАТО и ввести в небе над республикой бесполетную зону, поскольку Киев является союзником Запада, в то время как Россия – его врагом. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Украина — наш союзник. Россия — наш враг. Морально правильно, давно пора и в интересах Запада пригласить самую большую и закаленную в боях армию Европы вступить в НАТО, немедленно ввести бесполетную зону над украинской территорией к западу от Днепра и разместить солдат и системы ПВО для обеспечения выполнения этого обязательства», — говорится в тексте.

В случае нанесения ударов с территории России или Белоруссии авторы призывают к «ответу с подавляющей силой, чтобы русские поняли сигнал». Это сдержит Москву и одновременно ослабит давление на Украину, отмечается в материале.

Такое развитие событий «защитит украинский народ и инфраструктуру», а также станет гарантией безопасности и укрепит позиции Украины на поле боя и за столом на потенциальных мирных переговорах, пишет The Hill.

До этого Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». Украинский лидер снова подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на территории.

Ранее Зеленский заявил, что Германия боится позиции России по членству Украины в НАТО.

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