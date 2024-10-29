Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности атаки ВСУ на Чечню

SHOT: университет в Чечне мог атаковать прилетевший из Одессы БПЛА PD-2

close
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

Для атаки ВСУ на Чеченский университет спецназа имени В. В. Путина мог использоваться прилетевший из Одессы беспилотник PD-2. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, БПЛА преодолел около 1300 километров, следуя через акваторию Черного моря.

Беспилотник, предварительно, был запущен накануне и добрался до Чеченской Республики в течение 9 часов.

10 октября Telegram-канал Mash писал, что для атаки на пригород Майкопа могли использоваться беспилотники той же модели.

Всего беспилотники PD-2 могут преодолеть во воздуху до 1000 км, сбитый в Адыгее пролетел половину от этого расстояния. Целью был военный аэродром.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что рано утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Это первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.

Ранее в сети появились кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами