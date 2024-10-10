Названа модель дронов, атаковавших Адыгею

Украинские войска использовали для атаки на пригород Майкопа беспилотники PD-2 производства США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из дронов ночью упал рядом с поселком Родниковый после того, как его сбила система ПВО. На БПЛА обнаружили 19 кг взрывчатки.

Всего такие беспилотники могут преодолеть во воздуху до 1000 км, сбитый в Адыгее пролетел половину от этого расстояния. Отмечается также, что именно эту модель дронов ВСУ использовали при попытке атаковать Москву в сентябре.

Атаке беспилотников пригород Майкопа подвергся в ночь на 10 октября. Предполагается, что ее целью был военный аэродром. По предварительной информации, никто не пострадал. Начался пожар, который тушили специалисты МЧС.

Сообщалось, что в Майкопе усилили меры безопасности после атаки украинских беспилотников на его пригород, а жителей поселка Родниковый начали эвакуировать.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по цеху сборки беспилотников ВСУ в Краматорске.