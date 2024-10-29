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В российском городе в 2,5 раза увеличили выплату контрактникам МО РФ

«Новости Липецка»: в городе в 2,5 раза увеличили размер выплаты новобранцам СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Липецка в 2,5 раза увеличили размер единовременной денежной выплаты новобранцам, подписавшим контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

По информации издания, единовременная выплата была увеличена с 200 до 500 тысяч рублей. Решение об увеличении выплаты было принято на очередной 55-й сессии принято депутатами Горсовета.

«Таким образом, с учетом федеральных и региональных выплат добровольцы, заключившие контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года в Липецке, могут получить суммарную разовую выплату 1,5 млн рублей», — говорится в публикации.

До этого депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что выплаты за незаключенные контракты с Минобороны являются технической ошибкой.

Также депутат отметил, что получатели не могут ошибочно числиться в Минобороны как контрактники и не могут быть привлечены к ответственности за дезертирство.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.

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