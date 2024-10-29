Российские военные поразили центр управления беспилотных систем генштаба ВСУ

Российские военнослужащие поразили центр управления беспилотных систем генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139-ти районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). ВС России отразили 13 контратак. Украинская армия потеряла свыше 500 военнослужащих, лишилась боевой бронированной машины «Kirpi» турецкого производства, двух автомобилей, 152 мм гаубицы «Мста-Б», двух 152 мм орудий Д-20 и трех 122 мм гаубиц Д-30.

Ранее в Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ.