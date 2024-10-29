У диверсантов в Брянской области была обнаружена взрывчатка

У ликвидированных диверсантов в Брянской области обнаружили взрывчатку Semtex, сообщает РБК по ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Отмечается, что помимо взрывчатки были обнаружены оружие и патроны. Диверсанты пытались прорваться через границу в Климовском районе Курской области. Четверых из них ликвидировали в ближнем бою, остальных — с помощью ракет и артиллерии.

У диверсантов был обнаружен канадский флаг, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке и польский молитвенник.

До этого ФСБ России показала новые кадры с места ликвидации иностранных диверсантов, которые попытались пересечь российскую границу в Брянской области.

В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.