У диверсантов в Брянской области была обнаружена взрывчатка

У ликвидированных диверсантов в Брянской области обнаружили взрывчатку Semtex, сообщает РБК по ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
Отмечается, что помимо взрывчатки были обнаружены оружие и патроны. Диверсанты пытались прорваться через границу в Климовском районе Курской области. Четверых из них ликвидировали в ближнем бою, остальных — с помощью ракет и артиллерии.
У диверсантов был обнаружен канадский флаг, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке и польский молитвенник.
До этого ФСБ России показала новые кадры с места ликвидации иностранных диверсантов, которые попытались пересечь российскую границу в Брянской области.
В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.
Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.