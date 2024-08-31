Ветеран СВО женился на девушке, которая ухаживала за ним в госпитале

Ветеран спецоперации из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале. Об этом сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества».

По информации Life, Мамаев попал в госпиталь после того, как потерял ногу на фронте. В медучреждении он познакомился с волонтером Дарьей и через полгода понял, что девушка — его судьба. Военный позвал возлюбленную замуж в марте 2024 года на концерте певца Shaman. Спустя несколько месяцев молодые сыграли свадьбу.

До этого «Известия» писали, что участникам специальной военной операции предложили дать возможность заключать браки со своими сожительницами онлайн и по биометрическим данным. Мера позволит уравнять эти отношения в правах с браками других военнослужащих, заключенными до мобилизации или поступления на контракт, отметили авторы документа.

До этого начальник отдела ЗАГС Элина Щелина рассказала о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО.