Белоусов посетил инфраструктурные объекты Северного флота РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Мурманскую область проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

В частности, Белоусов посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А». Здесь командующий подводными силами Северного флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко рассказал ему о завершении реконструкции причального фронта для субмарин проекта 955.

«Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования», — говорится в заявлении.

Также из публикации следует, что в настоящее время командование Северного флота занимается плановой заменой подводных лодок третьего поколения на субмарины четвертого поколения.

По информации ведомства, далее министр посетил инфраструктурные объекты 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Военно-морского флота РФ и заслушал доклады командования гарнизона о состоянии имеющихся в его распоряжении фондов.

В отчетах подчеркивалось, что военнослужащие планируют до 2030 года построить дополнительные складские зоны для хранения техники и вооружений. То же касается возведения новых жилых домов и общежитий для солдат.

Ранее Белоусов посетил новый центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».