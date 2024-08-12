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Главком ВМФ рассказал, сколько пробудут в строю атомные «Бореи»

Моисеев: атомные подводные крейсеры проекта «Борей» пробудут в строю до 40 лет

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Павел Львов/РИА Новости

Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (АРПКСН) класса «Борей» до 40 лет еще пробудут в строю. Об этом заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Александр Моисеев, передает ТАСС.

«Говоря о перспективах — это ближайшие 30-40 лет служения нашему государству», — сказал он.

До этого генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что проходящий глубокую модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в ноябре 2024 года. Он отметил, что в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы «Адмирала Нахимова» будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, соответствующие по своим характеристикам облику корабля четвертого поколения.

В конце 2023 года президент Владимир Путин заявлял, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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