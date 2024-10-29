Белоусов поздравил военных с освобождением трех сел в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российские войска с освобождением города Горняк, а также поселков Катериновка и Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Не зная страха в борьбе, каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери. Военнослужащие соединения проявляют храбрость и отвагу в ходе ведения боевых действий на угледарском и красноармейском направлениях», — обратился Белоусов к бойцам 114-й бригады ВС РФ.

Также Белоусов отметил успешное продвижение российских войск на Южнодонецком направлении, где после освобождения Угледара российские войска совершили ряд прорывов по направлению к Курахово, взяв под контроль села Катериновка и Доброволье.

До этого Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР.