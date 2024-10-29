Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов поздравил военных с освобождением трех сел в ДНР

Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Горняка, а также Катериновки и Доброволья

close
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российские войска с освобождением города Горняк, а также поселков Катериновка и Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Не зная страха в борьбе, каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери. Военнослужащие соединения проявляют храбрость и отвагу в ходе ведения боевых действий на угледарском и красноармейском направлениях», — обратился Белоусов к бойцам 114-й бригады ВС РФ.

Также Белоусов отметил успешное продвижение российских войск на Южнодонецком направлении, где после освобождения Угледара российские войска совершили ряд прорывов по направлению к Курахово, взяв под контроль села Катериновка и Доброволье.

До этого Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами