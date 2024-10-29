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СМИ сообщают о прилете и мощном взрыве в Луганске

Readovka: мощный взрыв произошел в Луганске на фоне работы ПВО

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Мощный взрыв произошел в Луганске на фоне работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka со ссылкой на местных жителей.

«По словам местных жителей, там произошел взрыв такой силы, что в некоторых домах посыпалась штукатурка. В нескольких зданиях вылетели стекла», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что у машин после взрыва сработала сигнализация, а также пропала связь. Сейчас на месте взрыва виден столб черного дыма.

Также издание сообщало о работе ПВО.

18 октября в Луганске взорвался автомобиль. Инцидент произошел в центре города. Повреждения получили другие автомобили.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия. Ведомство назначило ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.

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