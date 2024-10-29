Хорватия передаст Украине танки и боевые машины времен Югославии

Хорватия может передать Украине югославские танки и боевые машины пехоты (БМП) в обмен на скидку на покупку танков Leopard 2A8 у Германии. Об этом сообщается на сайте хорватского министерства обороны.

Отмечается, что во время встречи в Берлине министра обороны Ивана Анушича и начальника хорватского генерального штаба Тихомира Кундида с главой военного ведомства Борисом Писториусом достигнуто соглашение о поставке Киеву 30 хорватских танков M-84 и 30 БМП M-80, запасных частей и боеприпасов.

Деньги, полученные от ФРГ за танки и БМП, будут использованы Загребом для приобретения 50 новых немецких танков Leopard 2A8, включая запчасти и боеприпасы к ним.

При этом 8 октября президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что не допустит отправки солдат на Украину.

11 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за новый пакет военной помощи.

Ранее в США рассказали о факторах, угрожающих предоставлению помощи Украине.