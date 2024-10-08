Хорватский президент пообещал не допускать отправки солдат на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не допустит отправки солдат на Украину. Об этом сообщает информационное агентство »Танюг».

«Пока я президент Хорватии, я не подпишу документ, чтобы хорватские солдаты присутствовали на Украине. Миссия НАТО по обучению солдат на Украине — это глупость, такого не существует. Любое вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией, то есть отправка и развертывание солдат для обучения украинцев — это военная активность. Это моя позиция. Я однозначно против этого», — заявил Миланович.

Слова Милановича прозвучали на фоне предстоящего саммита государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине, на который также должен прибыть Владимир Зеленский.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможности для вступления Украины в НАТО отсутствуют, за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее новый генсек НАТО оценил сроки приглашения Украины в альянс.