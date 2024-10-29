Генерал ВСУ рассказал о срыве оборонного заказа из-за коррупции на Украине

В 2020–2021 годах на Украине из-за масштабной коррупции был сорван оборонный заказ. Об этом рассказал генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе на его YouTube-канале.

По словам Марченко, коррупция и бюрократия мешают развитию военно-промышленного комплекса Украины.

«Мы с 2014 года понимали, что <…> надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд — 2020 и 2021 годы — у нас срывался оборонный заказ вообще. К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться», — поделился Марченко.

В качестве примера он указал на низкий уровень производства дронов, что несопоставимо с потенциалом страны.

До этого офис генпрокурора Украины сообщал, что в суд направлено дело экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла ВСУ. Его обвиняют в коррупции.

Бывшего чиновника, имя которого не называется, обвиняют в незаконном обогащении на 56 млн гривен ($1,4 млн). В такую сумму оценено найденное у него незадекларированное имущество.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.