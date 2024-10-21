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На Украине «посоветовали» Буданову заняться разведкой, а не коррупцией

WP: глава МО Украины посоветовал Буданову заниматься разведкой, а не коррупцией

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Evgeniy Maloletka/AP

Министр обороны Украины Рустем Умеров посоветовал главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее курировал попавшую в коррупционный скандал компанию «Спецтехноэкспорт», сосредоточить свое внимание на разведке. Об этом пишет The Washington Post.

«Умеров заявил, что посоветовал Буданову сосредоточиться «на разведке, а не на сделках», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает WP, коррупция остается постоянной проблемой в сфере военных закупок на Украине. Умеров рассказал, что некоторые западные партнеры Киева высказывали претензии по работе с закупочной компанией под названием «Спецтехноэкспорт».

Издание пишет, что «Спецтехноэкспорт» курировала военная разведывательная служба, ГУР, возглавляемая Будановым.

До этого издание «Украинская правда» сообщало, что компания «Спецтехноэкспорт» срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам.

По данным издания, имели место сделки, которые совершались компанией с признаками мошенничества. Как пишет «Украинская правда», «Спецтехноэкспорт» до недавнего времени находилась в ведении главного управления разведки Украины.

В качестве доказательной базы издание привело письмо руководителя «Спецтехноэкспорт», которое тот направил замминистру обороны Украины. В тексте письма говорится, что компания сорвала выполнение ряда контрактов.

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