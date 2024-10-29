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В ЛНР идут бои за несколько населенных пунктов

Марочко: ВС РФ ведут бои за Терны и Торское в ЛНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска ведут бои за несколько населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВС РФ вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны. Так же российским военным удалось зайти в Торское. За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», — поделился эксперт (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Он уточнил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) усилили удары по украинским позициям, чтобы затруднить действия группировки ВСУ.

До этого Марочко сообщал, что российские войска нанесли результативный удар по Купянску в Харьковской области, поразив скопление пехоты и бронетехники украинских войск, расквартированных в городе. Потери украинских войск подсчитываются. Как пояснил Марочко, скопление пехоты и бронетехники ВСУ пыталось скрыть на территории частного предприятия.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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