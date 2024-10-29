Духовный лидер мусульман Новосибирской области уехал на СВО

Глава Духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Рафаиль Сулейманов уехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом пишет портал VN.ru.

По данным портала, он собирается оказать духовную поддержку, укрепить веру и провести просветительские беседы с теми, кто в этом нуждается. В Новосибирском духовном управлении мусульман отметили, что визит направлен не только на то, чтобы поддержать бойцов в трудные моменты, но и напомнить о принципах ислама.

До этого на СВО отправился бывший заместитель губернатора по ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев. В ФСБ отметили, что производство по уголовному делу в отношении него приостановили. Бывшего чиновника освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны России.

Ранее внесенный в список террористов боец MMA отправился в зону спецоперации.