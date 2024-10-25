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Внесенный в список террористов боец MMA отправился в зону спецоперации

РИА Новости: боец ММА Якубов уехал на СВО, уголовное преследование прекращено

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news.ru/Global Look Press

Боец ММА Ильяс Якубов, который год отсидел в СИЗО, отправился в зону спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Якубова забрали на специальную военную операцию, уголовное дело в его отношении было прекращено», — сказал собеседник агентства.

В октябре прошлого года боец был задержан за оправдание терроризма после того, как в его социальных сетях появилась видеозапись тренировки, на котором звучали цитаты террориста Шамиля Басаева. Через некоторое время спортсмен удалил ролик.

Главное следственное управление Следственного комитета России сообщало, что Якубову предъявлено обвинение по ст. 205.2 ч. 2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По этой статье Якубову грозило до семи лет лишения свободы.

Позднее Якубову удалось добиться переквалификации обвинения на возбуждение ненависти либо вражды. РИА Новости заявили, что Якубов «горел желанием» отправиться на СВО.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее профессор испугался статьи о финансировании терроризма и отдал аферистам 6 млн рублей.

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