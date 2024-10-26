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Жители Одессы устроили бунт против военкомов на рынке

«Страна.ua»: в Одессе начался бунт на рынке против военкомов

Жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», — сказано в сообщении.

По данным издания, сотрудники местного ТЦК пришли на рынок и задержали большое количество мужчин, при этом местным жителям удалось вытеснить военкомов с территории рынка и отбить задержанных. На опубликованных видео горожане перекрывают железные ворота на территории рынка, раздаются удары по металлу — предположительно, военкомы пытаются их выбить.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые когда-либо публиковали перемещения сотрудников территориальных центров комплектования. Сотрудники СБУ задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые «пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ».

Ранее на Украине сотрудники военкомата выкуривали мужчину из авто газовым баллончиком.

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