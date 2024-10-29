ФСБ показала новые кадры с места уничтожения диверсантов под Брянском

ФСБ России показала новые кадры с места ликвидации иностранных диверсантов, которые попытались пересечь российскую границу в Брянской области. Видео опубликовало РИА Новости.

На видео попали мужчины без признаков жизни. Также рядом с ними лежали оружие, боеприпасы, снаряжение и расписанные флаги Канады, с которыми военные попытались вторгнуться в Россию.

В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.