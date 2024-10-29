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В Курской области замечена активность украинских заградотрядов

РИА Новости: украинским войскам в Курской области не дают бежать заградотряды

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Thomas Peter/Reuters

Украинским войскам в Курской области, которые находятся под постоянными обстрелами и авианалетами, не дают бежать заградительные отряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен украинского военнослужащего Андрея Безручкова.

«Мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну, чтобы мы назад не проходили», — заявил Безручков.

Он добавил, что в зоне боевых действий, на небольшом отдалении от линии фронта, не более 2,5 км, находятся специальные подразделения, которые ловят бегущих в тыл украинских солдат — с особенным усердием они ловят контрактников, как пояснил Безручков.

Украинский солдат добавил, что сам он сумел сдаться в плен, когда его бригада была окружена российскими войсками.

До этого военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили колонну техники в приграничном районе Курской области.

Ранее Боррель признал, что Украина отошла на второй план.

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