Для Запада украинский конфликт отошел на второй план. С таким заявлением в интервью испанской радиостанции RNE выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», — подчеркнул он.

Боррель добавил, что снижение количества разговоров об Украине на Западе связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы дипломатии ЕС, мир на фоне боевых действий в секторе Газа «живет на грани», когда любая искра «может вызвать еще больший пожар».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский утратил доверие Запада после представления так называемого плана победы.

Ранее депутат заявил, что Зеленский сорвал овации за «сдачу» Донбасса.